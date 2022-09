Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, dal 9 settembre la “Tre giorni biblica” su “Fino alla consumazione del tempo”

“Fino alla consumazione del tempo: un percorso attraverso il testo di Matteo 18-28”. Questo il tema al centro della “Tre giorni biblica” promossa dalla diocesi di Massa Carrara-Pontremoli in preparazione all’anno pastorale 2022-2023. A differenza di quanto avvenuto nel passato, quest’anno infatti la “Tre giorni biblica”, si tiene nel mese di settembre (nei giorni 9, 10 e 11) e sarà ospitata presso i locali della parrocchia di Maria SS. Mediatrice ad Avenza.

“L’iniziativa organizzata dalla Commissione diocesana dei GdA, rappresenta un momento particolarmente significativo alla ripresa delle attività pastorali dopo la pausa estiva”, si legge in una nota. Don Alessandro Biancalani, referente del progetto, ha commentato l’iniziativa in programma parlando di “un tempo di ripresa e ripartenza intorno alla Parola, in particolare sulla seconda parte del Vangelo di Matteo, caratterizzato dalla passione dei membri della Commissione GdA, per un’esperienza di Chiesa, un’esperienza dell’accoglienza di Gesù maestro che parla al suo popolo”. Per l’occasione offrirà il suo contributo padre Giulio Michelini, frate minore, ordinario di Esegesi neotestamentaria e preside dell’Istituto Teologico di Assisi.