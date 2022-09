Diocesi: Siena, domani conferenza stampa a Budrio (Bologna) per accogliere la famiglia siriana El-Nezzel con il piccolo Mustafa

Domani alle 15,30, presso la Sala Ottagonale delle Torri dell’Acqua in via Benni, 1 a Budrio (Bologna), don Vittorio Giglio, vicario episcopale e direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino, insieme ad Anna Ferretti, membro dell’Equipe Caritas di Siena, prenderanno parte alla conferenza stampa promossa dal Comune di Budrio per accogliere la famiglia El-Nezzel con il piccolo Mustafa.

Arrivata nel centro della Caritas ad Arbia (Siena) nove mesi fa, la famiglia El Nezzel è stata accolta e sostenuta da uno straordinario sentimento di solidarietà da parte di tutta la comunità di Siena e della provincia. Ora, come previsto, è arrivato il momento del trasferimento a Budrio. Ad oggi i fondi raccolti dalla Caritas a favore della famiglia siriana sono pari a 45mila euro e continueranno ad essere utilizzati per sostenere ed avviare il nuovo processo di inserimento e di cura nella comunità di Budrio.

La famiglia El Nezzel ha realizzato un video con il quale saluta e ringrazia Siena e quanti sono stati in prima linea accanto a loro in questa straordinaria avventura in Italia (qui il link del video: https://youtu.be/MTkY8Cymjnc) .