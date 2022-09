Venezia 79: venerdì la tavola rotonda “Ucraina-Russia. Incontri possibili”

“Ucraina-Russia. Incontri possibili: dialoghi tra storie passate presenti e future…” è il tema della tavola rotonda in programma venerdì 9 settembre alle 11 presso la sala “Laguna” in via Buratti 1, al Lido di Venezia. A promuoverla il Patriarcato di Venezia, la Caritas del Lido, la parrocchia di Sant’Antonio e l’associazione “Edipo Re”, nell’ambito degli eventi della 79ª Mostra del Cinema. Obiettivo, spiegano gli organizzatori, “meditare ed approfondire lo svolgersi degli eventi presenti e rifletter sui probabili sviluppi futuri in un contesto di ascolto e di accoglienza”.

L’appuntamento vedrà la partecipazione di Arseniy Petrov, Università di Mosca; Natalija Sukharevskaja, Scuola Newtone di Kiev; Caterina Dall’Asta Zakharova, dell’Accademia nazionale “Kjevo Moghiliana”; mons. Francesco Moraglia, patriarca di Venezia.