Colombia: p. De Roux (Cev) al Sir, “d’accordo per una nuova Commissione della verità che si occupi del narcotraffico”

È in corso di svolgimento, in Colombia, la trentacinquesima Settimana della Pace, con numerosi incontri, eventi e dichiarazioni da parte di rappresentanti della Chiesa colombiana. Tra questi, mons. Dario Monsalve, arcivescovo di Cali, dopo che la dissidenza della Farc ha assassinato 7 sette egenti nel dipartimento dell’Huila, ha affermato: “Condanniamo, non solo internamente, ma anche pubblicamente, i crimini dei violenti. Nessuno può identificarsi con i loro obiettivi che oggi vigliaccamente colpiscono la vita di soldati e poliziotti”. In questo scenario, il dibattito si sta spostando, dopo la conclusione dei lavori della Commissione della Verità (Cev), sulle condizioni per raggiungere una pace solida e duratura. In particolare, la componente della Commissione Marta Ruiz ha proposto di dare vita a una nuova Commissione della Verità focalizzata soltanto sul narcotraffico.

Un’ipotesi che trova il favore del presidente della Commissione, il gesuita Francisco De Roux, interpellato dal Sir: “Sono d’accordo con le affermazioni di Marta Ruiz. La Cev ha raccolto lo stato attuale delle analisi che ci sono in Colombia sul traffico di droga, e ha potuto parlare con importanti trafficanti di droga che si trovano nelle carceri del Paese e negli Stati Uniti, oltre che con molte vittime. Abbiamo potuto stabilire che oggi in Colombia c’è una sola guerra, che unisce l’insurrezione e narcotraffico. Inoltre, la Cev ha potuto dimostrare che ciò di cui la Colombia ha bisogno è creare alternative serie per le donne e gli uomini delle zone rurali. Allo stesso tempo, ha mostrato che il traffico di droga è penetrato nell’economia, nei partiti politici, nel calcio, nel commercio e nelle banche, nella politica e negli apparati di sicurezza. Ha mostrato come il traffico di droga sia alla base del contrabbando, della corruzione, dell’estrazione criminale dell’oro e dell’importazione illegale di armi. Allo stesso tempo, la Cev ha mostrato che c’è ancora molta strada da fare per avere una comprensione completa della penetrazione narcotraffico in Colombia e nel mondo, ed è per questo che raccomandiamo una Commissione della verità tra colombiani e stranieri per farlo. Finché ci sarà il traffico di droga in Colombia, ci sarà la guerra”.