Missioni: Noticum, focus sul Festival della Missione a Milano e i materiali per l’animazione del mese missionario

Su Noticum di settembre, la rivista online della fondazione Missio, il tema del mese è dedicato ai sacerdoti non italiani che per due mesi hanno frequentato al Cum di Verona il corso di italiano. Sono preti che arrivano da tutto il mondo (Congo, Ucraina, Cina, Brasile, India, Nigeria alcune delle provenienze) e, nell’apprendere la lingua italiana, “portano i loro vissuti pieni di speranza ma anche di fatiche”.

Si parla inoltre del Festival della Missione, con un video di Agostino Rigon, direttore generale, che invita tutti ad essere presenti a Milano dal 29 settembre al 2 ottobre. E poi la morte di Laurenti Magesi, teologo tanzaniano, “voce libera e pensatore acuto della chiesa africana, amico dei missionari italiani”.

“Di me sarete testimoni”: vengono presentati su questo numero di Noticum i materiali per l’animazione missionaria e i video che accompagnano l’ottobre missionario. Il numero di settembre può essere scaricato qui.