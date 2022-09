Elezioni: Città dell’uomo, due incontri on line in vista del voto di fine settembre. “Passaggio democratico particolarmente delicato”

In vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, l’associazione “Città dell’uomo” promuove due tavole rotonde on line “per offrire occasioni di approfondimento circa gli schieramenti in campo e i complessi problemi sul tappeto che il Parlamento eletto e il Governo incaricato saranno chiamati ad affrontare”. L’iniziativa “intende essere di aiuto per un ponderato discernimento nella decisione del voto in un passaggio elettorale particolarmente delicato”. Lunedì 12 settembre (ore 18.30-20.15) il tema sarà “Partiti, movimenti, cartelli elettorali ai nastri di partenza. Chi sono, cosa promettono, che garanzie offrono?”. Introduce: Franco Monaco; discutono: Enzo Balboni, Rosy Bindi, Paolo Corsini, Luigi Franco Pizzolato. Martedì 20 settembre, stesso orario: si parlerà de “I problemi sul tappeto: riforme istituzionali, rapporti internazionali, energia, transizione ecologica, economia, lavoro, disuguaglianze, diritti, scuola… Quali risposte?”. Introduce: Guido Formigoni; discutono: Rosario Iaccarino, Filippo Pizzolato, Francesco Timpano, Chiara Tintori.

Gli incontri si svolgeranno online. Per partecipare è necessario iscriversi – entro due ore dall’inizio degli incontri – attraverso il form online. Poco prima di ogni incontro verrà inviato il link per il collegamento.