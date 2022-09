Elezioni: Tv2000, dal 12 settembre arriva in palinsesto il “Diario elettorale”

“Diario elettorale” è lo speciale del Tg2000 dedicato alle elezioni politiche 2022, in onda su Tv2000 a partire dal 12 settembre e fino al voto, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Ogni sera in diretta un esponente di partito diverso con il quale si affronterà grazie anche al contributo di giornalisti, esperti e analisti in studio un serrato confronto sulle attese e sulle priorità del paese nella critica fase storica che stiamo attraversando: guerra, inflazione, emergenza energetica, lavoro, ambiente. A cura di Donatello Vaccarelli e Augusto Cantelmi.