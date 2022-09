Tumori: Walter Ricciardi confermato alla guida del Board Ue per la lotta al cancro

Walter Ricciardi, professore ordinario di igiene all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e consigliere scientifico del ministro della Salute, è stato confermato alla guida del board della Commissione europea per la lotta al cancro. Lo rende noto il ministero della Salute, spiegando che ieri la Commissione europea ha annunciato la composizione dei 5 Board che la supporteranno nella realizzazione delle rispettive “Missioni”, attività strategiche per il futuro dell’Europa e per la vita dei suoi cittadini nei settori del cambiamento climatico, cibo e alimentazione, acqua, città e connessione digitale, lotta al cancro. Per il ministro della Salute, Roberto Speranza, “la nomina di uno scienziato italiano alla guida di questa cruciale attività è un riconoscimento anche alla ricerca italiana, tra le prime nel mondo, e al nostro Servizio sanitario nazionale, garanzia di qualità ed equità per tutti”.

Con il 10% della popolazione mondiale l’Europa ha il 25% del carico di malattie oncologiche, è per questo necessario un enorme sforzo per migliorare gli interventi di prevenzione, diagnosi e cura e la qualità della vita, anche tramite importanti attività di ricerca e di riduzione delle disuguaglianze che la Commissione Ue si è impegnata a garantire.