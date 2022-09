Alzheimer: anche il card. Zuppi alla Grande marcia, l’11 settembre, da Cesena a Cesenatico. “Far crescere una società che sappia accogliere la malattia e aiutare le famiglie”

Foto Maratona Alzheimer

Ci sarà anche il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, tra i partecipanti alla Grande marcia Alzheimer per i diritti delle persone con demenza, che partirà domenica 11 settembre alle 8.30 dallo Stadio Manuzzi di Cesena con arrivo al parco di Levante di Cesenatico. Il presidente della Cei, infatti, ha accolto l’invito della Fondazione Maratona Alzheimer, e si metterà in cammino dallo stadio di Cesena con i volontari, i caregiver e tutti coloro che vorranno partecipare. “Spesso le persone con Alzheimer vivono nella solitudine e il peso del loro accudimento ricade quasi completamente sulle famiglie – afferma il presidente della Cei, le cui parole sono riportate dal Corriere Cesenate, il settimanale della diocesi di Cesena-Sarsina –. Dobbiamo contribuire e far crescere una società che sappia accogliere la malattia e aiutare le famiglie. Da anni sostengo i Caffè Alzheimer, quegli appuntamenti che coinvolgono gli ammalati, i caregiver e mettono loro a disposizione un’equipe in grado di alleggerire la fatica, di stimolare gli ammalati, di creare un clima di fiducia e di aiuto concreto. L’azione terapeutica è fondamentale, insostituibile. Ma tutta la società deve e può sentirsi partecipe e aiutare. Per questo sarò in marcia l’11 settembre, per testimoniare la mia vicinanza agli ammalati e alle loro famiglie”. Tra i camminatori di domenica anche l’assessore alla Salute della Regione Emilia Romagna, Raffaele Donini. Per chi invece vorrà competere, sono attive le iscrizioni alla Mezza maratona Alzheimer-IV Memorial Azeglio Vicini, una gara Fidal che si snoda su un percorso pianeggiante e lineare. Sarà possibile inoltre aderire senza essere fisicamente a Cesenatico: la maratona virtuale prevede la partecipazione da ogni parte d’Italia, contribuendo al progetto e con una donazione si potrà ricevere direttamente a casa la t-shirt ufficiale. Oggi 7 settembre, invece, alla Colonia Agip, si è svolto il Primo forum dei Caffè Alzheimer italiani finalizzato alla creazione di una rete di coordinamento nazionale dei caffè.