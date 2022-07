Terra Santa: Custodia, inaugurata a Gerusalemme mostra multimediale sulla Resurrezione

È stata inaugurata, nei giorni scorsi, al Christian Information Center (Cic) di Gerusalemme, la mostra multimediale “The experience of Resurrection”. L’esposizione offre una mostra multimediale sul Santo Sepolcro e permette di “partecipare all’incontro con il Risorto nella Città Santa”. Il percorso espositivo consiste in sei sale nelle quali, spiegano dalla Custodia, “lo spettatore può sperimentare una singolare esperienza audiovisiva, beneficiando delle migliori tecnologie in materia di realtà digitale e immergendosi un uno spazio studiato appositamente per valorizzare il contatto con l’ambiente circostante. In ogni sala viene raccontata la storia di Gerusalemme e del Santo Sepolcro nel corso dei secoli, dando al visitatore la sensazione di vivere quello stesso spazio in epoche diverse”. A inaugurare la mostra è stato il custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, insieme al responsabile del Cic, padre Tomasz Dubiel. “Tutte le nostre iniziative, dal Museo alla Flagellazione, al Dar Al-Majus di Betlemme, fino a questa mostra al Cic – ha detto il custode – sono occasioni per evangelizzare. Lo scopo di tutta la nostra presenza e di quello che facciamo, è offrire uno stimolo per interrogarsi su chi è Gesù, per accoglierlo come Messia, come figlio di Dio e come nostro Salvatore. La tomba vuota è il fulcro della nostra fede e della nostra speranza”.