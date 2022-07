Spagna: Madrid, nella cattedrale ci sarà dal prossimo anno una cappella dedicata a Giovanni Paolo II

A partire dal prossimo anno, la cattedrale di Santa María la Real de la Almudena, nella diocesi di Madrid, in Spagna, avrà una cappella dedicata a San Giovanni Paolo II. Lo ha deciso il Capitolo della cattedrale, che ha dato il via libera a un progetto dello studio di architettura Cano ed Escario. Ne dà notizia oggi l’arcidiocesi madrilena.

La cappella sarà collocata accanto alla sagrestia maggiore e sarà un modo per ricordare lo stretto rapporto tra il Papa polacco e Madrid, dove viaggiò per la prima volta 40 anni fa, e tra il Pontefice e la cattedrale stessa, che dedicò nel 1993.

Il progetto, che si può conoscere in dettaglio sul sito capillajp2.archimadrid.es, integra diversi elementi come il legno di cedro, in riferimento all’amore per la natura di San Giovanni Paolo II; una grande pietra che parla del primato di Pietro; diverse immagini dello stesso Pontefice, o una ampolla con il suo sangue. Come lo spazio attuale, avrà anche carattere penitenziale, poiché manterrà un confessionale.

L’iniziativa, il cui costo ammonta a 200.000 euro, è stata inizialmente coperta con i fondi propri del Capitolo, ma è già stato aperto un conto e sul sito saranno inserite altre modalità di donazione affinché tutti i fedeli possano dare il proprio contributo.