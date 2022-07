Pace e solidarietà: Acli Asti, al via il festival “Senza perdere la tenerezza”

“Piccoli discorsi sul futuro itinerari di pace e solidarietà e qualche idea sulla nostra madre Terra”. Avrà questi contenuti la seconda edizione del festival “Senza perdere la tenerezza”, che prende il via stasera ad Asti. Gli appuntamenti, che proseguiranno fino al 23 luglio, saranno ospitati nel cortile e salone del Foyer delle famiglie del Circolo Acli, in via Milliavacca 5. Il primo incontro, con inizio alle 19, sarà dedicato a “Identità future. Un progetto di Museo diffuso – Calosso”, con la presentazione del volume “Orizzonti di bellezza”, di Piercarlo Grimaldi, Enrico Ercole e Salvatore Leto. Condurrà Francesco Scalfari. Alle 21.30 proiezione del film “A riveder le stelle” di Emanuele Caruso.

Venerdì 8 luglio, dalle 18, il secondo incontro del festival presenterà le “Carovane di pace e solidarietà”: la Rete Welcoming Asti dialogherà sui temi e sulle possibili iniziative per la pace e la solidarietà con Gianni D’Elia e Franco Lovisolo del Centro studi Sereno Regis di Torino e con Gianfranco Crua e Daniela Gioda di Carovane Migranti. Condurrà Domenico Massano. Dalle 20.30 sarà possibile proseguire il dialogo avviato in un clima conviviale durante la piccola cena a cura del Foyer.