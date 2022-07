Diocesi: Casale Monferrato, morto don Paolo Busto. Per oltre 40 anni aveva diretto il settimanale “La Vita casalese”

Si è spento nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 7 luglio, don Pier Paolo Busto, sacerdote della diocesi di Casale Monferrato. A darne notizia è “La Vita casalese”, settimanale diocesano che per oltre 40 anni e fino a pochi giorni fa ha guidato. Negli ultimi mesi era stato ricoverato in ospedale, poi dall’11 giugno scorso era stato trasferito all’hospice Germano Zaccheo dell’ospedale Santo Spirito. Lo aveva colpito una grave malattia, contro cui ha lottato ma alla quale ha dovuto arrendersi.

Nato a Casale Monferrato (Al) il 17 giugno 1942, era stato consacrato sacerdote il 14 settembre 1971. Pochi mesi prima aveva conseguito la licenza in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Era monsignore “Cappellano di Sua Santità” da fine 2012. Dal marzo 1982 e fino a poche settimane è stato direttore de “La Vita Casalese” e, negli ultimi 13 anni, anche del mensile “La Grande Famiglia”. Era anche legale rappresentante e presidente della Fondazione Editrice Sant’Evasio, alla quale fa capo l’attività editoriale della diocesi di Casale Monferrato. Canonico emerito della Cattedrale, da oltre 20 anni era rettore della chiesa cittadina di San Paolo. Tra gli altri incarichi ricoperti anche quelli di segretario e direttore della Caritas diocesana, referente diocesano per il Sovvenire e consigliere dell’Istituto diocesano sostentamento clero.

Da domani, venerdì 8 luglio, la camera ardente sarà allestita presso il Salone dell’Immacolata della Curia vescovile, sotto gli uffici della redazione del settimanale diocesano, in piazza Nazari di Calabiana 1, a Casale Monferrato.

La redazione del Sir si stringe alla famiglia di don Busto, alla redazione de “La Vita casalese” e all’intera diocesi.