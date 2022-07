Bene comune: Acli e Fondazione Achille Grandi, domani e sabato a Roma la Summer School Giorgio La Pira sul tema “Comunità locali, protagoniste di un tempo nuovo”

L’8 e il 9 luglio a Roma le Acli, insieme alla Fondazione Achille Grandi, daranno il via alla quarta edizione della Summer School Giorgio La Pira, due giornate di formazione e di confronto per condividere e progettare nuove idee per il buon governo e per il bene comune. Il tema di quest’anno sarà “Comunità locali, protagoniste di un tempo nuovo: dignità, ascolto e coraggio dell’immaginazione” e sarà sviluppato attraverso tre sessioni di lavoro. Le Acli, insieme a docenti, amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni ed esperti proporranno strumenti di governo e di riforma per il bene comune, rifletteranno sugli scenari politici e favoriranno lo scambio di buone pratiche.

La prima giornata di venerdì 8 luglio inizierà alle 9.30 presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio e sarà incentrata sul Reddito di cittadinanza e sulla possibilità di migliorarlo coinvolgendo maggiormente i Comuni. Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle Acli, illustrerà una piccola ricerca realizzata dall’Iref (Istituto di ricerche educative e formative delle Acli) e presenterà delle proposte concrete su come migliorare questo strumento di contrasto alla povertà. Parteciperanno alla sessione Barbara Funari, Antonella Occhino, Irene Tinagli. La mattinata si concluderà con un intervento della sottosegretaria al Lavoro e alle Politiche sociali, Rossella Accoto. La sessione pomeridiana si svolgerà presso Palazzo Wedekind a piazza Colonna e si aprirà alle 15 con uno spazio dedicato all’amministrazione condivisa come metodo per la promozione delle comunità locali, con gli interventi di Giorgio Gori, Giovanna Bruno, Enzo Decaro. La seconda parte del pomeriggio sarà dedicato all’impegno in politica con la partecipazione di Francesco Prina, Francesca Maletti, Italo Sandrini, Maria Rosa Belotti, Antonio De Donno, Filippo Diaco e Simone Romagnoli.

Sabato 9 luglio si inizierà alle 9,30, sempre presso Palazzo Wedekind, con una lectio di mons. Daniele Libanori, vescovo ausiliare della diocesi di Roma, sul tema della politica come incontro, riflessione e azione. Poi, dopo il video messaggio di saluto della ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, si aprirà la sessione di lavori dedicata al Pnrr con gli interventi di Luciano Monti, Marco Furfaro e Santino Scirè. I lavori delle sessioni mattutine potranno essere seguiti in diretta streaming sulla pagina Facebook della Fondazione Achille Grandi e delle Acli nazionali.