Diocesi: Fano, al via le celebrazioni per san Paterniano

La Chiesa di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola si appresta a festeggiare san Paterniano, patrono della città di Fano e della diocesi. Prende il via oggi, giovedì 7 luglio, il triduo di preparazione: per tre giorni, alle 18.30, don Giorgio Giovanelli, parroco della Cattedrale, presiederà la celebrazione eucaristica. Alle 21.15, poi, sono in programma alcuni eventi: stasera concerto d’organo con il maestro Angel Hortas, domani intrattenimento con “Frate Mago”, sabato 9 concerto dell’orchestra di fiati “Fanum Fortunae”.

Domenica 10 luglio, solennità del santo patrono, alle 7.30 la messa sarà presieduta da padre Sergio Lorenzini, ministro provinciale dei Frati minori cappuccini delle Marche. Celebrazioni eucaristiche sono in programma anche alle 8.30 e alle 9.30, mentre alle 11 sarà il vescovo Armando Trasarti a presiederà la messa alla quale parteciperanno le autorità. Ancora, alle 18.30 la messa sarà presieduta da don Giovanelli e alle 21 dal mons. Trasarti.

La basilica di San Paterniano resterà aperta tutte le sere fino alle 23; i Frati cappuccini nell’occasione organizzano la pesca di beneficenza.