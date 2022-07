Sanità: Ospedale Bambino Gesù, “il 2021 segna un aumento generalizzato dei numeri dell’attività” tra prestazioni ambulatoriali e ricoveri

“2,4 milioni di prestazioni ambulatoriali e 28mila ricoveri, quasi il 30% da fuori regione. 500 pazienti dall’estero, 97 curati a titolo umanitario. Più di 900 bambini ricoverati per Covid. Cresce la produzione scientifica con 1.300 pubblicazioni e l’Impact Factor che raddoppia”. Sono alcuni dati della prima edizione del Bilancio di sostenibilità dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù che raccoglie in forma integrata i risultati dei progetti e delle attività del 2021. Il documento è stato presentato questa mattina nella sede di San Paolo Fuori le Mura insieme al Bilancio Sociale della Fondazione Bambino Gesù onlus che ha sostenuto l’Ospedale con iniziative di raccolta fondi per 6,7 milioni di euro. All’incontro hanno partecipato mons. Nunzio Galantino, presidente dell’Apsa e della Fondazione per la Sanità cattolica; Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, e Mariella Enoc, presidente dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Tra i dati in evidenza nel Bilancio, le attività per il contrasto al Covid-19: “Il 2021, secondo anno di pandemia, è caratterizzato dalla campagna di vaccinazione contro il virus Sars-CoV-2 e da un aumento dei casi di contagio tra i bambini. Al Bambino Gesù sono stati ricoverati complessivamente 936 pazienti, oltre il doppio rispetto all’anno precedente. 21.000 le dosi di vaccino somministrate. Oltre 120, invece, le pubblicazioni scientifiche dedicate all’infezione virale”.

Sul piano sanitario “il 2021 segna un aumento generalizzato dei numeri dell’attività. In particolare le prestazioni ambulatoriali superano la soglia dei 2,4 milioni con una crescita del 23% rispetto all’anno precedente. Aumenta del 7% il numero dei ricoveri (27.963, di cui 593 ricoveri di riabilitazione). In particolare crescono del 5,2% i ricoveri di pazienti provenienti da fuori regione (8.223, pari al 29% del totale) e dell’1,5% quelli di bambini e ragazzi con cittadinanza straniera (3.855, pari al 14% del totale). Tra questi anche 510 pazienti non residenti in Italia, provenienti da 76 diversi Paesi (28 europei, 20 africani, 15 asiatici e 13 americani)”.

Cresce l’attività operatoria con “oltre 31.500 procedure chirurgiche e interventistiche (+4,5%)” e aumentano “del 28% gli accessi al Pronto Soccorso, quasi 80mila nelle due sedi del Gianicolo e di Palidoro”. 300 i trasporti di emergenza neonatale; 126 i trasporti tramite l’eliporto vaticano, eseguiti in collaborazione con il Governatorato della Santa Sede. Il numero complessivo dei trapianti di organi solidi, cellule e tessuti eseguiti nel 2021 è di 358.