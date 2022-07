Lecco film fest: al via oggi la terza edizione del festival con la proiezione di “Settembre”

Al via da oggi, giovedì 7 luglio, la terza edizione del Lecco Film Fest: Fariborz Kamkari, Sabrina Impacciatore e Giulia Louise Steigerwalt i protagonisti della prima giornata.

Alle 14, il regista Fariborz Kamkari presenterà il documentario “Kurdbun – Essere curdo”, che ripercorre i settantanove giorni di assedio da parte dei carri armati turchi a Cizre, città curda nel sudest della Turchia al confine con la Siria e l’Iraq. Un’azione punitiva non annunciata dal governo dopo la vittoria alle elezioni del partito democratico filocurdo Hdp riuscito a entrare nel Parlamento di Ankara. Un massacro di civili avvenuto tra il 2016 e il 2017 che finalmente viene alla luce grazie al documentario del pluripremiato regista, sceneggiatore e scrittore. A seguire, un talk per parlare delle città in guerra, tra cinema, reportage, podcast: la luce della cultura e dell’informazione vuole raccontare, non solo informare, gli individui e le comunità. Un racconto che intreccia diversi mezzi, che si cuce e si traduce a seconda che sia il cinema, il giornalismo o lo storytelling a raccontarlo. Un’occasione di confronto tra diversi professionisti e diverse professionalità del racconto bellico che vuole ricucire le distanze tra le guerre dimenticate e la popolazione, che vuole tracciare il solco di un racconto e di un’informazione sempre più integrati, coinvolgenti ed efficaci. Intervengono Kamkari, Laura Silvia Battaglia (conduttore Radio3 Mondo Rai3), Francesca Milano (Head of Chora Live in Chora Media) e Tiziana Ferrario (giornalista e scrittrice). Alle 18, l’inaugurazione del festival cui prenderanno parte Plinio Agostoni (presidente di Confindustria Lecco e Sondrio), PierPaolo Carini (amministratore delegato di Egea), Marco Galimberti (presidente Camera di Commercio Como-Lecco), Mauro Gattinoni (sindaco del Comune di Lecco), mons. Davide Milani (presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo), Carlo Mario Mozzanica (membro della Commissione centrale di beneficenza di Fondazione Cariplo), Maria Grazia Nasazzi (presidente di Fondazione comunitaria del Lecchese), Mauro Piazza (consigliere regionale Regione Lombardia). Alle 19, l’incontro con Sabrina Impacciatore, attrice e comica, intervistata da Caterina Taricano, critica cinematografica. Alle 21, l’incontro con Giulia Louise Steigerwalt, regista intervistata da Lorenzo Ciofani, giornalista e critico cinematografico della Rivista del Cinematografo. A seguire proiezione del film “Settembre”.