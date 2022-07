Giovani: Torino, da oggi a la “seconda tappa” dell’Incontro europeo guidato dalla Comunità di Taizé

Da oggi al 10 luglio, centinaia di ragazzi dall’Italia, dall’Europa e da altri Paesi del mondo si ritroveranno a Torino per la “seconda tappa” dell’Incontro europeo dei giovani guidato dalla Comunità di Taizé. Il primo momento si è svolto, come consuetudine, a fine anno dal 28 dicembre 2021 al 1° gennaio 2022, ma, a causa della pandemia e delle restrizioni, l’incontro è stato limitato ai soli giovani di Torino e del Piemonte. Da oggi, parte questo secondo appuntamento che si presenta ricco di novità. L’arrivo dei pellegrini è previsto per oggi, dalla mattinata al primo pomeriggio. Giungeranno giovani da tutta Europa, anche dall’Ucraina e Russia, dall’Egitto e dall’Indonesia e dagli Stati Uniti. Dopo la prima accoglienza, saranno accompagnati nei luoghi di alloggio, in famiglie e oratori del territorio. La mattinata di venerdì 8 luglio si svolgerà nelle comunità parrocchiali, con la preghiera e diverse attività di gruppo. Alle ore 12.30 ci si radunerà per la “Preghiera di mezzogiorno”, presso il Tempio valdese e la chiesa di San Giovanni Evangelista. Nel primo pomeriggio, inizieranno i workshop su tematiche culturali, artistiche, sociali e spirituali. Rispetto ai tradizionali workshop, le proposte di Torino saranno caratterizzate come visite a luoghi significavi della città e verranno animate e condotte da testimoni e giovani del nostro territorio. Sabato 9 luglio, a fine giornata, alle ore 19, prenderà il via la “Notte bianca della fede”, con il ritrovo presso la Corte di Palazzo reale per la “Festa dei popoli” con musica, balli, testimonianze e apericena nei Giardini reali. Verso le ore 20.30 i giovani si sposteranno a piedi per l’ultima grande “Preghiera della sera”, delle ore 21, con l’arcivescovo di Torino, mons. Roberto Repole, nella chiesa di San Filippo Neri. Dalle ore 22.30, raccolti in gruppi, guidati dai seminaristi del Seminario diocesano, i giovani, le famiglie che ospitano i pellegrini e quanti lo desiderano, partiranno per i percorsi spirituali e artistici nel centro città, con la possibilità di passare al duomo per un momento di preghiera contemplativa davanti alla Santa Sindone. Domenica 10 luglio la conclusione dell’Incontro avrà luogo con la messa nelle parrocchie e il pranzo in famiglia. Una novità significativa sarà la presenza della “Casa della pace” in piazza Castello, nel cuore di Torino: si tratta di uno spazio di incontro, dialogo e confronto, da cui saranno anche trasmesse le dirette social dell’Incontro. Tre sono le tavole rotonde che si svolgeranno durante l’Incontro: la prima, giovedì alle ore 17.30, su “Piemonte da scoprire” alla quale prenderà la parola anche Adriana Acutis, vicepresidente della Fondazione Carlo Acutis; la seconda venerdì sempre alle 17.30 su “I giovani e la Sindone”; l’ultima sabato 9 luglio, alle ore 17.30, su “Giovani… e santi!” dove interverrà anche Roberto Falciola, vice postulatore della causa di canonizzazione del beato Pier Giorgio Frassati. Grazie alla Fondazione Carlo Acutis, a tutti i giovani pellegrini sarà offerta una speciale App “Turin 4 young”, che accompagnerà l’Incontro, scaricabile dagli store di Android e Apple.