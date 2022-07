Formazione: Università Cattolica, domani a Roma il Graduation Day in Medicine and Surgery

Si terrà venerdì 8 luglio, alle 18, nell’Auditorium del campus di Roma dell’Università Cattolica, il Graduation Day del Corso di laurea in Medicine and Surgery, la cerimonia per i 42 laureandi del Corso di laurea in Medicina interamente in lingua inglese attivato dall’anno accademico 2013-2014 presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Ateneo (Largo F. Vito, 1).

L’evento sarà aperto alle ore 18 dai saluti istituzionali del rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli, del preside della Facoltà di Medicina e chirurgia, Rocco Bellantone, e del presidente del Corso di laurea in Medicine and Surgery, Giovanni Gambassi.

Alle 18.10 il discorso inaugurale tenuto dal cardiologo Roy C. Ziegelstein, Sarah Miller Coulson and Frank L. Coulson, Jr. Professor of Medicine e Mary Wallace Stanton Professor of Education and Vice Dean for Education alla Johns Hopkins University.

Alle 18.30 avrà luogo la cerimonia di laurea con la proclamazione dei nuovi dottori in Medicine and Surgery.

L’evento potrà essere seguito in diretta streaming collegandosi ai canali social dell’Università Cattolica (@Unicatt). Qui il link del canale YouTube per seguire la diretta.