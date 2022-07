Diocesi: Perugia, al via i “Weekend spirituali estivi” ad Agello

Ad Agello, nell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, pittoresca località tra le verdi e dolci colline umbre che si diradano verso il lago Trasimeno, saranno ospitati, dall’8 luglio al 4 settembre, dei ritiri spirituali della durata di un fine settimana denominati, appunto, “Weekend spirituali estivi”. Promotrice e sede dei ritiri è la “Casa di preghiera Tabor” della Comunità Magnificat, organizzati in collaborazione con il Centro di formazione pastorale diocesano e guidati dal suo direttore don Luca Bartoccini, teologo e canonico della cattedrale di San Lorenzo. “Si parla sempre più spesso in estate di vacanze alternative – commenta don Bartoccini – e i ‘Weekend spirituali’ lo sono davvero sia per coloro che sono alla ricerca di Dio sia per quanti vogliono rigenerarsi nella fede, soprattutto dopo due anni di pandemia che hanno limitato non poco anche la pratica religiosa ‘in presenza’. C’è bisogno di ritornare alla comunione spirituale che è al fondamento della nostra fede, perché, come ci insegna il Vangelo di Matteo, ‘Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro’ (Mt 18,20). La preghiera comunitaria – prosegue il teologo perugino – è senz’altro più ascoltata da Dio ed è necessaria praticarla in questo difficilissimo periodo che stiamo attraversando, oltre che per la pandemia, anche per la guerra in Ucraina. Violenza e disprezzo per la vita umana che mai avremmo pensato di vedere ancora in Europa, sconvolgendo la nostra esistenza e interrogandoci non poco anche a livello spirituale”.

I “Weekend spirituali estivi” si prefiggono anche momenti di ascolto della Parola di Dio con meditazione e preghiera che aiutano a dare un senso alla propria vita e risposte ai tanti interrogativi che sorgono nella persona quando si trova a vivere difficili situazioni. A questo vengono in sostegno i temi trattati in ciascun weekend da don Luca Bartoccini: “Raccontare l’amore. Fin dove arriva la misericordia di Dio?” (8-10 luglio). Si tratta, spiega il direttore del Centro di formazione pastorale diocesano di Perugia, “di un cammino di preghiera e di ascolto alla scuola del Vangelo ripercorrendo i gesti e le parole di Gesù per raccontare il volto misericordioso del Padre e cercare di capire fin dove si spinge la misericordia di Dio per ciascuno di noi”. A seguire “Santa Teresa di Gesù Bambino. Fragile come tutti, felice come pochi” (29-31 luglio).