Lasciti solidali: Comitato Testamento solidale, “fenomeno in crescita”. Un instant book con le testimonianze degli italiani e di 25 organizzazioni no profit

(foto Comitato Testamento solidale)

I lasciti solidali sono un fenomeno in continua crescita. Il 73% degli italiani sa di cosa si tratta, e la percentuale aumenta di ben 10 punti (83%) tra chi ha più di 60 anni. In crescita si conferma il trend di quanti hanno fatto o sono propensi a fare un lascito: sono il 22% degli over 50, 10 punti in più rispetto al 2018. In attesa del 13 settembre, Giornata internazionale del lascito solidale, giorno in cui saranno resi noti i risultati di un nuovo studio sulla propensione alla solidarietà post-mortem degli italiani, il Comitato Testamento solidale, che riunisce 25 Organizzazioni no profit, diffonde oggi un instant book intitolato “Lasciare traccia” con storie, testimonianze e riflessioni su quanto si può fare attraverso i lasciti solidali. L’iniziativa intende sensibilizzare gli italiani “sull’importanza del lascito solidale come motore propulsivo individuale e collettivo della ripresa del nostro Paese”: “Un modo solidale, concreto, umano nel senso più pieno del termine, attraverso cui scegliere di lasciare una traccia personale, oltre i nostri limiti di spazio e tempo, nella costruzione di un futuro migliore per le prossime generazioni”. “Nonostante il periodo buio che stiamo vivendo, non dobbiamo abbandonare l’idea di poter fare della nostra vita qualcosa di straordinario – afferma Rossano Bartoli, portavoce del Comitato e presidente della Lega del Filo d’oro –. Non dobbiamo smettere di pensare che anche un piccolo gesto possa fare la differenza”. In Italia, i donatori sembrano dare grande credito agli Enti non profit. Secondo l’ultimo Rapporto annuale “Noi doniamo”, curato dall’Istituto italiano della donazione, nel 2020 gli italiani hanno dato prova della loro generosità: 1 italiano su 3 ha fatto almeno una donazione per l’emergenza Covid, sebbene solo la metà di questi abbia l’abitudine a donare in maniera continuativa. Secondo il sondaggio “Gli italiani e la solidarietà ai tempi del coronavirus”, promossa dal Comitato Testamento solidale e condotta da Walden Lab dal 17 al 21 giugno 2021, il 70% degli italiani ha fatto almeno una donazione a un ente benefico nella vita e la pandemia ha ulteriormente sollecitato questa spinta altruistica.