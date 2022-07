Solidarietà: Fondazione De Marchi onlus, vacanze “protette” e sicure per i bambini costretti a convivere con malattie lunghe o croniche

(Foto: Fondazione De Marchi)

Vacanze “protette” e sicure per i bambini costretti a convivere con malattie lunghe o croniche. A promuovere l’iniziativa è Fondazione De Marchi onlus che – anche quest’anno – ha organizzato “vacanze terapeutiche” assistite da personale medico e paramedico per i piccoli in cura alla clinica pediatrica del Policlinico di Milano.

Grazie a questa iniziativa, Fondazione De Marchi dà la possibilità a circa quaranta giovani pazienti di vivere questa esperienza, organizzando due vacanze da una settimana divise fra i pazienti più piccoli e quelli più grandi e in altri momenti durante l’anno.

L’esperienza delle vacanze – in cui tempo libero, svago e condivisione si uniscono – permette di creare un rapporto ancor più solido fra paziente, medici e infermieri, oltre a rappresentare un momento di scambio, e confronto con gli altri pazienti. Questo confronto si trasforma in un’occasione di arricchimento e crescita per tutti, incentivando l’attenzione e il rapporto fra i ragazzi, un circolo virtuoso di collaborazione che va a beneficio dell’aspetto psicologico dei pazienti e delle cure stesse.

Inoltre, spesso molte famiglie con bambini colpiti da malattie croniche devono far fronte anche a gravi difficoltà economiche che impediscono loro di sostenere le spese di una vacanza “in sicurezza” per i propri figli, garantendo così il diritto di andare in vacanza anche a chi è meno fortunato.

I bambini che partecipano ai soggiorni hanno tutti una patologia stabile e controllata e non presentano un rischio aumentato. Inoltre, per maggior sicurezza sono sempre accompagnati da medici e personale sanitario informati sulla patologia e sui farmaci. Lo staff prevede anche la presenza di un’arte terapeuta per le attività ricreative e di volontari, a supporto.

“Per garantire ai bambini in cura una qualità di vita migliore possibile, organizziamo frequentemente attività ludiche quali vacanze assistite, crociere in barca a vela, giornate a Gardaland o altri parchi divertimento – racconta Francesco Iandola, direttore esecutivo della Fondazione De Marchi onlus -. Abbiamo, inoltre, attivato all’interno dell’idroscalo il De Marchi Camp, per offrire ai bambini uno spazio ricreativo all’aria aperta in cui fare pet therapy e altre attività ludiche. Durante l’anno organizziamo all’interno dell’ospedale momenti ricreativi con concerti, feste, visite di personaggi famosi, pet therapy, spettacoli di magia, racconta favole e tutto quanto possa rendere più facile la permanenza in Clinica ai bambini e alle loro famiglie”.

Da oltre quarant’anni al fianco dei bambini più fragili colpiti da emopatie e tumori dell’infanzia, Fondazione De Marchi si occupa non solo di offrire assistenza globale ai piccoli e alle loro famiglie, sostenendone le cure attraverso la ricerca medico-scientifica e l’acquisto di apparecchiature all’avanguardia, ma anche di garantire la possibilità di andare in vacanza.