Sanità: Ospedale Bambino Gesù, nel 2021 “80mila pernottamenti gratuiti in un anno. 97 casi umanitari dall’estero”

“Le famiglie ospitate in accoglienza alloggiativa nel 2021 sono state 2.306, per un totale complessivo di quasi 80.000 notti/persona garantite a titolo gratuito. I pazienti e le famiglie seguiti dai servizi sociali dell’Ospedale sono stati 1.722, di cui il 41% di origine straniera. Le mediazioni culturali in presenza sono state oltre 6.300 per un totale di 40 diverse lingue, più altre 1.000 mediazioni telefoniche in 67 lingue. I bambini e i ragazzi accolti negli spazi ludico-ricreativi sono oltre 13.000. Gli alunni seguiti dalla scuola in ospedale più di 2.300”. Sono dati contenuti nel Bilancio di sostenibilità 2021 dell’Ospedale Bambino Gesù presentato oggi a Roma.

Proseguono le iniziative di solidarietà all’estero “con progetti di cooperazione internazionale in 10 Paesi (Cambogia, El Salvador, Ecuador, Etiopia, Giordania, Iran, Libia, Tanzania, Repubblica Centrafricana e Paraguay) che hanno previsto corsi di formazione e consulenze a distanza in 15 diverse specialità pediatriche attraverso una piattaforma di e-learning dedicata.

I bambini provenienti dall’estero a titolo umanitario nel 2021 sono “97”. “I costi di cura – pari a circa 3 milioni di euro – sono stati coperti quasi per intero dall’attività di raccolta fondi della Fondazione Bambino Gesù onlus. I pazienti umanitari del 2021 provengono da 42 diversi Paesi”, chiarisce il Bilancio.