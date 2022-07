Sanità: Ospedale Bambino Gesù, nel 2021 “393 progetti di ricerca e 1.365 pubblicazioni scientifiche”. Presi in carico “circa 25.000” pazienti “rari”

Sul piano dell’attività scientifica, il 2021 registra per l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù “un incremento significativo dei progetti di ricerca (393, +28%) il 24% dei quali dedicati a malattie e tumori rari. Aumentano gli studi clinici nazionali e internazionali (618, +50%), di cui 199 avviati nel corso dell’anno per un totale di 3.517 nuovi pazienti arruolati. Oltre 1.600, complessivamente, le persone impegnate nella ricerca scientifica”. È quanto si legge nel Bilancio di sostenibilità del nosocomio della Santa Sede, presentato oggi a Roma.

“Aumenta del 46% il numero delle pubblicazioni scientifiche (da 937 a 1.365) e aumenta dell’83% il loro peso specifico”, con il valore dell’Impact Factor Grezzo (Ifg) che raggiunge il punteggio di 7.347 (l’anno precedente era 4.015). Delle 1.365 pubblicazioni, “408 (40%) sono state realizzate con gruppi di ricerca internazionali”. Le collaborazioni scientifiche hanno incluso 3.374 enti, di cui 2.848 stranieri e 526 italiani, soprattutto Università e altri Ospedali.

L’Ospedale partecipa a “20 reti Ern (European Reference Network)”, le reti europee dedicate alla gestione delle malattie rare, 5 delle quali assegnate nel 2021. I pazienti “rari” presi in carico dall’ospedale sono “circa 25.000”. I nuovi geni-malattia identificati nel corso dell’anno dall’area di ricerca Genetica e Malattie rare sono “14”. Il Laboratorio di Genetica medica incrementa ulteriormente la sua attività con “35.000 analisi genetiche (+9% rispetto al 2020)”.

I finanziamenti per la ricerca e la sperimentazione acquisiti nel 2021 ammontano complessivamente a 26,2 milioni di euro. Tali fondi derivano principalmente da grant di ricerca assegnati con un meccanismo competitivo attraverso specifici bandi promossi da enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali. I principali enti finanziatori sono stati il Ministero della Salute, la Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, la Commissione europea, la Cystinosis Research Foundation, la Fondazione Umberto Veronesi e altre associazioni e fondazioni; la Regione Lazio, il Consiglio nazionale delle ricerche e il Ministero dello Sviluppo economico.

La comunità del Bambino Gesù è composta da circa 3.100 persone tra dipendenti (2.765, pari all’89% del totale), collaboratori (245) e altre tipologie professionali (94), a cui si aggiungono 544 contrattisti di ricerca. Il 99,4% dei dipendenti è a tempo indeterminato. Il 71% sono donne (63% tra i dirigenti). La comunità dell’Ospedale comprende circa 800 volontari, espressione di 52 associazioni accreditate, che hanno assicurato un’assistenza quotidiana nelle diverse sedi pari a 55mila ore.