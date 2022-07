Pnrr: Caritas Italiana, pubblicato il terzo Quaderno sulla ripresa e resilienza. A tema le disuguaglianze nell”accesso alla salute

“Pnrr Missione Salute: non lasciamo indietro nessuno!” è il titolo del Quaderno sulla ripresa e resilienza del Paese n. 3 pubblicato oggi da Caritas Italiana, curato da Salvatore Geraci, Alessia Maggi, Cinzia Neglia, Laura Rancilio. “Il Piano affonda le sue motivazioni – politiche ed emozionali – nella pandemia: nello shock soggettivo, sociale, sanitario ed economico che ha provocato l’apparire sulla scena mondiale e locale di un contagio privo di cura – osserva Caritas italiana –. E in qualche misura tenta di correggere le storture dell’approccio neoliberista nelle politiche pubbliche, che in campo sanitario hanno contribuito a moltiplicare gli effetti del contagio”. Il Quaderno segnala “l’emergere del tema delle disuguaglianze nell’accesso ai servizi di salute e di come questo tempo deve rafforzare la consapevolezza verso questo fenomeno e l’impegno per il suo contrasto”. L’impegno di Caritas in questo contesto deve essere quello “di attivare la comunità, migliorare la comunicazione e l’informazione e soprattutto essere propositiva anche, o soprattutto, nei confronti dell’istituzione per far sì che l’organizzazione concreta dei servizi e delle risposte renda ragione dei principi, per evitare che ci si organizzi unicamente sulla base delle necessità di prestazioni sanitarie e non per la costruzione di contesti che siano preparati ad accompagnare le persone durante la vita con una particolare attenzione ai momenti di fragilità”.