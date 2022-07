Ucraina: Aibi inaugura un nuovo punto di incontro per bambini e famiglie a Stepashky

Dopo quello aperto a Obolon, è stato inaugurato a Stepashky, nel distretto di Vinnytsia, a circa 300 km a sud-ovest di Kiev, il secondo Punto Aibi in Ucraina. Realizzato con la collaborazione dei cittadini locali e dei ragazzi delle scuole, offrirà ai bambini e alle famiglie della zona un luogo sicuro, libero dalle macerie belliche e raggiungibile con un percorso sminato, in cui trovare la proposta di tante attività ludico-ricreative e il sostegno di professionisti per superare la sindrome da stress post traumatico. Prosegue così senza soste il progetto di Aibi #Bambinixlapace. All’apertura, riferisce Aibi, erano presenti ben 60 bambini di età compresa tra 5 e 18 anni accolti da uno staff composto da 3 animatrici e 1 psicologa, le figure di riferimento di tutte le attività che verranno organizzate nei prossimi mesi. Alla realizzazione del punto Aibi hanno partecipato tutti i cittadini locali, che hanno fatto innumerevoli viaggi per ritirare i pacchi con il materiale all’ufficio postale della città più vicina, distante 25 km. Oltre a loro, è stata “commovente” anche la partecipazione degli alunni della scuola superiore locale, venuti ad aiutare a montare i mobili. Aibi è impegnata anche nell’organizzazione delle visite settimanali per portare sostegno e beni di prima necessità ai bambini e le famiglie che prima della guerra beneficiavano del progetto di Adozione a Distanza a Volodarka, cui si sono aggiunti i nuovi beneficiari scappati da altri luoghi meno sicuri del Paese. In totale, i beneficiari che Aibi intende raggiungere attraverso i suoi interventi in Ucraina sono oltre un migliaio.