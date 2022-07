Minori contesi: 51 nuovi casi nella prima metà del 2022. Alla Farnesina riunita la Task force

“Il fenomeno dei minori contesi sembra non conoscere battute d’arresto: nella prima metà del 2022 la Farnesina ha registrato 51 nuovi casi (rispetto ai 29 dello stesso periodo del 2021), di cui 30 in Europa, 15 in America, 3 in Asia e 3 nel Mediterraneo e Medio Oriente”. È quanto si legge in una nota del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale nella quale si dà conta della riunione periodica della Task force Minori contesi, l’ultima prima della pausa estiva, tenutasi oggi alla Farnesina. “L’incontro, presieduto dalla Direzione generale per gli Italiani all’estero, con la partecipazione di funzionari dei Dicasteri dell’Interno e della Giustizia, ha permesso di fare nuovamente il punto su casi di minori sottratti in Ucraina, molti dei quali – viene spiegato – non ancora reperibili. Sono state poi affrontate altre vicende di sottrazione internazionale rispetto alle quali sono state programmate azioni di sinergia tra le Amministrazioni coinvolte”.