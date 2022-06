Rai Tre: “Sulla Via di Damasco”, domani la puntata dedicata alla famiglia in vista del X Incontro mondiale

Crisi di coppia, difficoltà economiche, disoccupazione mettono a dura prova le famiglie. Ma cosa succede quando nelle famiglie entra il Vangelo? Nella prossima puntata di “Sulla Via di Damasco”, in onda su Rai Tre, domenica 19 Giugno, alle ore 8.30, storie di vita e di speranza che ribadiscono il ruolo insostituibile della famiglia nella società e nella Chiesa. Sarà don Dario Criscuoli, direttore del Centro per la pastorale familiare della diocesi di Roma, l’ospite di Eva Crosetta, che offrirà alcuni spunti di riflessione sulla vita coniugale e familiare, a pochi giorni dall’inizio del X Incontro mondiale delle famiglie, che prenderà il via il 22 giugno, a Roma. In avvio, la testimonianza di Maria e Gianni Salerno, del Movimento dei Focolari: il leit motiv di famiglia è “ricominciare”. Il Vangelo è una miniera d’ispirazione anche per Valentina e Livio Proietti, l’altra coppia protagonista della puntata; la loro è una storia d’amore aperta alla vita. In appendice al programma di Vito Sidoti, Enrichetta Beltrame Quattrocchi, in un filmato d’archivio, racconta l’esempio dei suoi genitori, Luigi e Maria, la prima coppia di coniugi ad essere beatificata nella storia della Chiesa, testimoni di un’esistenza ricca di amore e di spiritualità. “L’essenza dell’amore familiare è il perdono – ha detto don Dario -. Si perdona gradualmente, grazie anche al sostegno della preghiera, della confessione e dell’ascolto della Parola”. La regia è di Marina Gambini.