Diocesi: Forlì-Bertinoro, inaugurata “Good News”, il nuovo punto di informazione e ascolto

(foto diocesi Forlì-Bertinoro)

Inaugurato mercoledì scorso “Good News”, il nuovo punto di informazione e di ascolto della diocesi di Forlì-Bertinoro che si trova in corso della Repubblica 2 ter, angolo piazza Saffi, dono del giornalista Alessandro Rondoni che storicamente ne aveva fatto un originale punto di incontro, ascolto e informazione quando era direttore del settimanale diocesano “Il Momento”. “Ho fatto un regalo alla città e alla diocesi, perché si possano ascoltare le persone, fare conoscere e promuovere le iniziative culturali, editoriali e di carità, specie quelle rivolte ai giovani e alle persone bisognose”, le parole di Rondoni che ha aggiunto: “In questo crocevia ho incontrato migliaia di persone, sono stato per tanti anni sulla strada, in mezzo alla gente per ascoltare e costruire comunicando, nel segno dell’accoglienza e dell’integrazione. Ora questa novità avviene nella collaborazione tra l’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Forlì, quello della Ceer e la Caritas”. Presente all’inaugurazione il vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, che ha sottolineato l’importanza di questo punto di informazione ed ascolto che “deve coinvolgere tutti gli uffici pastorali ed il settimanale diocesano ‘Il Momento’”. Intervenuti alla cerimonia anche il direttore de “Il Momento”, don Franco Appi, gli assessori Rosaria Tassinari e Paola Casara in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, il responsabile della Caritas diocesana, Filippo Monari, e quello dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali, don Giovanni Amati. L’obiettivo di “Good News” è quello di “raccontare buone notizie, contrastando le fake news e il clima di scetticismo e negatività, ascoltare le persone, promuovere e animare testimonianze di evangelizzazione, diffondere ‘Il Momento’ e altre pubblicazioni”. È a disposizione di tutti gli uffici diocesani, gruppi, associazioni e movimenti che lo desiderano, per realizzare attività ed eventi durante l’anno in maniera sia continuativa sia saltuaria. Referente è l’Ufficio comunicazioni sociali, diretto da don Amati, con la segreteria della Caritas diocesana (info: segreteria Caritas diocesana 0543 30299 dal lunedì al venerdì 9-12, 15-17 oppure via mail a segreteria@caritas-forli.it).