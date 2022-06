Famiglia: Italia e Svizzera, in 42 diocesi il 15° Pellegrinaggio nazionale. Martinez (RnS), “un incontro tra generazioni sotto lo sguardo di Maria”

(Foto: RnS)

Si avvicina il X Incontro mondiale delle famiglie. Dal 22 al 26 giugno Papa Francesco accoglierà i circa duemila delegati delle Conferenze episcopali, dei Movimenti internazionali e delle Associazioni familiari (170 le delegazioni, 120 i Paesi rappresentati). In concomitanza con l’appuntamento, si legge in una nota di RnS, “anche il 15° Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia quest’anno si svolgerà in stile sinodale in oltre 42 diocesi di Italia e Svizzera, secondo modalità diverse e sulla base un calendario fissato dai singoli vescovi”. L’iniziativa, come da tradizione fin dalla prima edizione, è promossa dall’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Conferenza episcopale italiana, dal Forum delle associazioni familiari e dal Rinnovamento nello Spirito Santo e, seppur con i dovuti condizionamenti anti contagio da Covid-19, è stata realizzata e compiuta anche negli ultimi due anni. Si tratta, prosegue la nota, “di un gesto corale di preghiera che coinvolge nonni, genitori e figli per ribadire”, come recita lo slogan dell’iniziativa, che “la famiglia è viva, evviva la famiglia!”, in quello spirito di corresponsabilità “dal basso” più volte indicato dal Pontefice. “Questo Pellegrinaggio, che nel 2022 si svolge nell’ambito del X Incontro mondiale delle famiglie con il Santo Padre – spiega Salvatore Martinez, presidente del RnS -, riveste una particolare importanza, specialmente in tempo di pandemia. Le nostre famiglie, in cammino, che non si lasciano scoraggiare e vincere dal male e dinamizzate da un amore che si fa solidarietà, condivisione, sostegno reciproco, rappresentano davvero il volto di un’Italia che non ha smesso di credere e di sperare, nonostante le difficoltà segnate anche dalla guerra in Ucraina. Con il Rosario in mano, sotto lo sguardo di Maria, ribadiremo ancora una volta che la famiglia è viva facendo incontrare, attraverso la preghiera, nonni, genitori e figli”. Info: www.rinnovamento.org e canali social del RnS.