Diocesi: Udine, domenica mons. Mazzocato presiede la celebrazione del Corpus Domini con processione per il centro cittadino

In occasione della solennità del Corpus Domini, domenica 19 giugno, l’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato presiederà alle 19 in cattedrale la celebrazione eucaristica. Al termine prenderà il via la processione che percorrerà le vie Vittorio Veneto e Piave, per proseguire attraverso piazza Patriarcato, via Manin, via Vittorio Veneto e concludersi nuovamente in cattedrale. Parteciperanno alla liturgia tutte le parrocchie della città, con le croci astili ornate, segno di una comunità che diventa un corpo solo, proprio perché partecipa all’unico Pane.