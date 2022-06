Corpus Domini: Napoli, domani celebrazione e processione eucaristica a San Pietro a Patierno

Domenica 19 giugno 2022 l’arcidiocesi di Napoli celebra la festa del Corpus Domini. Dopo due anni di sospensione a causa della pandemia da Covid-19, torna la processione eucaristica pubblica. Questa volta la diocesi si ritroverà a San Pietro a Patierno, nel 250° anniversario del miracolo eucaristico, alle ore 19, presso la chiesa dell’Istituto delle Suore degli Angeli, in via Nuovo Tempio 17. Dopo la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo metropolita, mons. Mimmo Battaglia, si snoderà la processione eucaristica lungo via Nuovo Tempio fino al santuario eucaristico-parrocchia di San Pietro, in piazza Guarino, per l’adorazione e la benedizione eucaristica.