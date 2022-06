Corpus Domini: Lecce, torna la processione eucaristica dopo due anni di pandemia

Torna a Lecce, dopo due anni di sospensione a causa della pandemia di Covid-19, la processione che percorrerà le vie della città in occasione della solennità del Santissimo Corpo e Sangue del Signore (Corpus Domini). Sarà mons. Michele Seccia, arcivescovo di Lecce, a presiedere la messa delle ore 19 nella parrocchia di Sant’Antonio a Fulgenzio, al termine della quale inizierà la processione alla quale parteciperanno anche i vescovi Cristoforo Palmieri e Luigi Pezzuto, i sacerdoti che operano in città, le confraternite e le associazioni e i movimenti cattolici. Il corteo passerà per le principali vie di Lecce, via Monte San Michele, piazza Mazzini, via Trinchese, piazza Sant’Oronzo, corso Vittorio Emanuele fino a piazza Duomo, dove mons. Seccia concluderà la cerimonia con la benedizione eucaristica.