Corpus Domini: mons. Spinillo (Aversa), “nutrendoci del pane che il Signore spezza con noi, saremo suoi alleati”

(Foto: diocesi di Aversa)

“Nutrendoci del pane che il Signore spezza con noi, saremo suoi alleati: un popolo che cammina insieme nel Suo nome, donando bontà e carità alle persone che incontriamo ogni giorno”. Lo dice mons. Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, in un messaggio per la festa del Corpus Domini. Domani, infatti, la Chiesa celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. “Quel pane e quel vino sono consacrati per essere non solo il nutrimento della nostra vita quotidiana, ma anche il segno della nostra alleanza con il Signore”, sottolinea mons. Spinillo. È significativo che nel Vangelo Gesù esorti i discepoli a dar da mangiare loro stessi alle migliaia di persone raccolte intorno a lui. Di fronte all’iniziale sconcerto, “il Signore spezza questo pane che, passando di mano in mano e continuando ad essere spezzato, alla fine basta per tutti. Ecco, questo gesto rappresenta l’alleanza con il Signore e tra di noi: condividiamo la vita, la grazia e il pane che Dio ci ha donato e saremo alleati, un popolo che cammina insieme seguendo il Maestro verso la pienezza del bene”.

Con questo video, infine, si conclude il ciclo di commenti al Vangelo del vescovo di Aversa, che ritorneranno con l’inizio del Tempo di Avvento: “Auguro a tutti buon cammino nella comunione e con la presenza del Signore, nutriti sempre dalla sua carità e pronti a donare tanta ricchezza di bontà alle persone che incontriamo ogni giorno”.