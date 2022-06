Diocesi: Sorrento-Castellammare, oggi una giornata sul Monte Faito in vista dell’Incontro mondiale delle famiglie

L’arcidiocesi Sorrento-Castellammare di Stabia si prepara a vivere il X Incontro mondiale delle famiglie e sceglie di farlo ad alta quota. L’appuntamento è per oggi presso il piazzale della funivia sul Monte Faito. Una giornata da vivere in leggerezza, per ritrovare la gioia dello stare insieme e riscoprire la bellezza di condividere il cammino. Accoglienza al santuario di San Michele e successivo ritrovo presso l’Ostello della gioventù. Previste passeggiate alla scoperta dei sentieri di montagna per gli adulti e momenti di animazione per i più piccoli. I partecipanti dovranno munirsi di pranzo a sacco. La giornata si concluderà con la consegna della lettera dell’arcivescovo, mons. Francesco Alfano, alle famiglie.

“L’incontro sul Faito precede di pochi giorni quello organizzato a Roma per le famiglie di tutto il mondo insieme a Papa Francesco: non sarà possibile ritrovarsi fisicamente tutti insieme nello stesso luogo, ma il bisogno di camminare uniti e di confrontarsi in questo tempo pieno di sfide è grande – osserva mons. Alfano -. Anche noi dunque, come ogni diocesi del mondo, ci ritroveremo in nome di fraternità e di condivisione in famiglia. Crediamo infatti che questo è il tempo di riscoprire la via della santità familiare, che passa per l’amore tra i coniugi e giunge ai figli attraverso rapporti educativi sani e fecondi. Più che lamentarci o scoraggiarci per le enormi difficoltà da affrontare, noi discepoli del Vangelo alimentiamo la speranza e ci apriamo alla gioia dell’amore, che abbiamo riconosciuto nel Signore Gesù”.