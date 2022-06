Corpus Domini: Urbino, domani l’arcivescovo presiede messa in cattedrale, a cui seguirà la processione eucaristica

Domani, domenica 19 giugno, alle ore 21, l’arcivescovo di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, mons. Giovanni Tani, celebrerà la santa messa in occasione della festa del Corpus Domini presso la basilica-cattedrale Santa Maria Assunta di Urbino. Al termine della celebrazione si svolgerà la processione eucaristica per le vie della città di Urbino sino alla chiesa di San Francesco di Paola.

Sarà possibile dalle ore 20.15 entrare in centro storico attraverso il varco 1 e stazionare l’auto in piazza Rinascimento.