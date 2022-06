Diocesi: Livorno, da domenica le “Cene del cuore” in favore della Casa famiglia della Caritas, con il questore Massucci come chef

(foto Caritas di Livorno)

Iniziano domani, alle ore 20, nel Villaggio della Carità, in via Giorgio La Pira 9, a Livorno, le “Cene del cuore 2022”, una serie di cene a tema organizzate dalla Fondazione Caritas Livorno per raccogliere fondi che verranno destinati alla realizzazione della casa famiglia che servirà ad accogliere ragazzi e ragazze in difficoltà presenti sul territorio. Il primo appuntamento, che prevede un contributo minimo di 35 euro a persona, ha come tema “Colosseo in pentola”, una cena dedicata alla cucina tipica romana. Tra i fornelli come chef ci sarà il questore di Livorno Roberto Massucci, che cucinerà assieme ad alcuni suoi collaboratori, aiutato in cucina anche dai ragazzi ospiti delle strutture di accoglienza diocesane.