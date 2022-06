Corpus Domini: Tivoli e Palestrina, mons. Parmeggiani presiede la celebrazione nelle due cattedrali

In occasione della solennità del Santissimo Corpo e Sangue del Signore (Corpus Domini), nelle diocesi di Tivoli e Palestrina il vescovo, mons. Mauro Parmeggiani, celebrerà la messa alle ore 8,30 nella cattedrale di Sant’Agapito in Palestrina seguendo una consuetudine locale. Al termine si svolgerà la processione eucaristica per le vie dell’antica Preneste su tappeti fiorati preparati dagli infioratori delle parrocchie della città. La processione farà sosta davanti alla chiesa di Sant’Antonio Abate e davanti alla casa comunale dove il vescovo impartirà la benedizione eucaristica per poi proseguire fino alla cattedrale dove terminerà la celebrazione. Nel pomeriggio alle ore 18, mons. Parmeggiani presiederà la messa con tutti i sacerdoti ed i fedeli, nella cattedrale di San Lorenzo Martire a Tivoli, e la processione seguente che si svolgerà per le vie della città fino alla chiesa di Santa Croce, sede dell’adorazione eucaristica perpetua con preghiera costante per le vocazioni.