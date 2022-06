Diocesi: Vallo della Lucania, oggi il pellegrinaggio al santuario del Getsemani a Capaccio-Paestum in vista di Incontro mondiale famiglie

Stasera la comunità diocesana di Vallo della Lucania si recherà in pellegrinaggio presso il santuario del Getsemani a Capaccio-Paestum accompagnata dal vescovo, mons. Ciro Miniero. Questa iniziativa è stata organizzata come momento di preghiera in preparazione all’Incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Roma la settimana successiva (22-26 giugno). L’accoglienza è prevista per le ore 17 e a seguire ci sarà l’adorazione eucaristica e la santa messa. Alcuni sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni.