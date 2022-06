Diocesi: Prato, oggi la consegna del Premio Santo Stefano a BB spa, Marini Industrie e Manifattura Igea

(Foto: diocesi di Prato)

Oggi, alla Camera di commercio di Prato, si svolge la cerimonia di consegna della dodicesima edizione del Premio Santo Stefano, il riconoscimento che viene conferito a chi è capace di fare impresa con successo nel rispetto delle regole e della concorrenza. Le tre imprese vincitrici sono un’azienda meccanica e due del comparto tessile: BB spa, Marini Industrie e Manifattura Igea. L’annuncio era stato dato dal vescovo di Prato, mons. Giovanni Nerbini, lo scorso 26 dicembre al termine del pontificale celebrato in cattedrale nel giorno del santo patrono della città.

A consegnare i riconoscimenti saranno i promotori del Premio: il vescovo Giovanni Nerbini per la diocesi, il sindaco Matteo Biffoni per il comune di Prato, il presidente Francesco Puggelli per la Provincia di Prato, il sindaco di Montemurlo Simone Calamai, la presidente della Camera di commercio di Pistoia e Prato Dalila Mazzi e il presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Prato Franco Bini.

L’evento è trasmesso in diretta su Tv Prato (sul canale 75 del digitale terrestre e in streaming su www.tvprato.it) e sulla pagina Facebook dell’emittente. L’evento viene trasmesso in replica domenica 19 giugno alle ore 21,30.

I premi quest’anno sono stati realizzati da Lia Pecchioli del Laboratorio per affresco Leonetto Tintori di Vainella. Si tratta di tre opere simili, realizzate in gres policromo, con foglia d’oro, personalizzate per ogni azienda. “Ho pensato di riprodurre visivamente la città nel suo complesso – sottolinea l’artista -, dal Museo del Tessuto al Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, con al centro la cattedrale, luogo simbolo della città e da dove è partito il premio. Ho rappresentato Santo Stefano con la palma, realizzata con foglie d’oro, e dei sassi, che ne rappresentano il martirio. In ogni opera sono poi raffigurati elementi che rappresentano le singole aziende”.

La BB Spa è un’azienda meccanica di precisione che produce accessori di alta qualità, realizzati in vari materiali per prodotti esportati in tutto il mondo. Attraverso uno spiccato impegno sociale è garantita l’etica del lavoro e dei diritti dei propri lavoratori con particolare attenzione alle categorie più svantaggiate. Marini Industrie è un’industria tessile attiva da quasi 80 anni nel distretto tesile pratese. Da tre generazioni è impegnata nella continua ricerca di innovazione e creatività per concorrere a portare i tessuti di Prato nel mondo intero. Manifattuta Igea dal 1964 è un’azienda di produzione filati che ha visto un costante miglioramento della qualità dei prodotti e un rapporto ogni giorno più ravvicinato con il mondo della moda. Con i propri progetti si impegna a minimizzare l’impatto ambientale dei sistemi produttivi e a garantire la qualità dell’organizzazione e dei processi aziendali.