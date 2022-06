A Sua Immagine: nella puntata di oggi si andrà alla scoperta di Procida, capitale italiana della cultura 2022. Domani focus su migranti e rifugiati

Nella puntata odierna di “A Sua Immagine” Lorena Bianchetti conduce alla scoperta di Procida, capitale italiana della cultura 2022, con il suo susseguirsi di casette colorate, antichi palazzi, vedute mozzafiato, vigneti, limoneti, spiagge sabbiose, insenature, sentieri, stradine, natura, mare blu, gabbiani, profumi, colori, sapori. In quest’isola del Golfo di Napoli sono ambientati romanzi come “Graziella” di Alphonse de Lamartine e “L’isola di Arturo” di Elsa Morante e film come “Il postino” di Massimo Troisi. “Quando la spieghi – scriveva Pablo Neruda – la poesia diventa banale, meglio di ogni spiegazione è l’esperienza diretta delle emozioni”. A seguire “Le ragioni della Speranza” con don Luigi Verdi, fondatore della fraternità di Romena. In questo nuovo appuntamento, guidati dal Vangelo nella festa del Corpus Domini, si rifletterà sulla terza parola del cammino sulla via della pace: “Pane”. Ad accompagnare don Luigi sarà l’amica, attrice e scrittrice, Lella Costa. Il luogo sarà l’abbazia cistercense di Morimondo in Lombardia.

Nella puntata di domenica, Giornata mondiale del rifugiato, Lorena Bianchetti parlerà del tema con padre Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli, e Cristina Molfetta della Fondazione Migrantes. In collegamento da Vibo Marina, Maria Salvia, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Amerigo Vespucci, racconterà la storia di accoglienza di bambini ucraini e di minori africani non accompagnati, Agnese Lorenzini e Corrado Borghi, di Operazione Colomba, testimonieranno il loro impegno per la pace in Libano, a Lesbo in Grecia e fino ai confini con la Bielorussia. I servizi illustreranno delle vie di speranza per il futuro con l’esperienza di Apecare a Torino; del Centro Astalli, da 40 anni con i rifugiati. Secondo l’Alto Commissariato della Nazioni Unite (Unhcr), sono 100 milioni le persone costrette a fuggire dai propri Paesi a causa di conflitti e violenze. I migranti sbarcati sulle coste italiane nel 2021 sono 67mila e 134mila i profughi ucraini accolti in Italia dallo scoppio del conflitto in Ucraina. Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla cattedrale di Santa Maria in Piano in Biella. Alle 12, come ogni domenica. l’Angelus recitato dal Papa da piazza San Pietro.