Comunicazione: Roma, lunedì si presenta “La Chiesa nel digitale” a cura di Fabio Bolzetta, con prefazione di Papa Francesco

“La Chiesa nel digitale: strumenti e proposte”. Come realizzare un sito web per la parrocchia? E come utilizzare i social media per la pastorale? Come, insomma, vivere “La Chiesa nel digitale”. È il titolo del volume a cura di Fabio Bolzetta, con la prefazione di Papa Francesco, edito da Tau Editrice, che sarà presentato lunedì 20 giugno, alle ore 10:30, presso la Sala Marconi di Palazzo Pio, in Piazza Pia 3, Roma.

Ospiti relatori alla presentazione del libro sono Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione; suor Alessandra Smerilli, segretaria del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, Fabio Bolzetta, curatore e presidente dell’Associazione Webmaster Cattolici italiani (WeCa), don Paolo Padrini, parroco della diocesi di Tortona (Al) e autore dell’app “iBreviary”. Interverrà, per un indirizzo di saluto, Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei.

Il volume, nato dall’esperienza dei 150 video tutorial dell’Associazione Webmaster Cattolici italiani, offre un cammino in quattro tappe per riflettere, scoprire, condividere sui social e pubblicare sul web l’esperienza di una Chiesa che, appunto, è presente anche nel mondo digitale. Un percorso che, soprattutto alla luce dell’esperienza della pandemia, propone come “abitare il digitale” con consapevolezza e formazione senza perdere di vista la continua evoluzione degli strumenti e delle piattaforme digitali. Così da proporre una copertina del libro “interattiva”, con la presenza di un QR Code e lo sviluppo di un algoritmo che accompagnano e ne arricchiscono la lettura con contributi multimediali sempre aggiornati.