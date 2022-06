Diocesi: Bologna, stasera spettacolo di burattini nel cortile dell’arcivescovado in favore dell’Ucraina. Lunedì convegno con il card. Zuppi

Stasera alle ore 18,30 nel cortile dell’arcivescovado di Bologna, si svolgerà la commedia teatrale “Il Cardinale Lambertini”, opera di Alfredo Testoni, nella versione per burattini riadattata e diretta da Riccardo Pazzaglia. L’iniziativa è proposta da “Burattini a Bologna” e il ricavato, come indicato dagli organizzatori, sarà devoluto in favore delle persone sofferenti per la guerra in Ucraina.

Lunedì alle ore 21 nel Salone Bolognini del convento di San Domenico, il card. Matteo Zuppi interverrà, insieme a medici, docenti e un magistrato, all’incontro “Che cos’è l’uomo perché te ne ricordi? Le leggi e la cura nel fine vita” proposto da “Incontri esistenziali”.