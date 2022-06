Corpus Domini: Cassano all’Jonio, domani messa e processione del Santissimo per le vie della città

In occasione della solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo domani, domenica 19 giugno, alle ore 18.30, nella basilica cattedrale di Cassano all’Jonio, il vescovo, mons. Francesco Savino, presiederà la celebrazione eucaristica, al termine della quale il Santissimo Sacramento sarà portato in processione per le vie della città, sostando in preghiera in alcuni punti, preparati per l’occasione. Il pastore della diocesi cassanese ha evidenziato l’importanza del Corpus Domini come un momento particolarmente significativo nella vita della diocesi, in cui partecipano diverse persone e realtà parrocchiali, culturali, educative, di volontariato, di assistenza, di vita consacrata, di evangelizzazione e che rappresentano il volto della Chiesa particolare.