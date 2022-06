Diocesi: Bologna, domenica il card. Zuppi celebra la messa in cattedrale con l’istituzione di otto nuovi accoliti

Domenica prossima alle ore 17,30 nella cattedrale di Bologna, il card. Matteo Zuppi celebrerà la messa con l’istituzione di otto nuovi accoliti provenienti da diverse parrocchie dell’arcidiocesi. La liturgia sarà trasmessa anche in streaming sul sito www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”. “Gli accoliti, che verranno istituiti, si sono preparati per esprimere nella vita e nel servizio della carità l’amore di Gesù per i poveri, gli ammalati, i sofferenti e quanti sono privi di amore. Essi, infatti, sono chiamati a farsi compagni di viaggio con chi fa più fatica nella fede e nella vita”. Sono queste le parole di mons. Isidoro Sassi, direttore dell’Ufficio diocesano per il diaconato e i ministeri, che nel comunicato precisa come 4 persone riceveranno l’accolitato in preparazione al diaconato e 4 in modo stabile a servizio delle loro comunità: “La collocazione dell’istituzione degli accoliti nella festa del Corpus Domini ricorda che dall’Eucarestia parte ogni ministero per esprimerlo poi nel mondo dove la Chiesa vive”.