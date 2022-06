Diocesi: Venezia, oggi il patriarca Moraglia ha ordinato sacerdote don Wasiewicz

(foto Patriarcato Venezia)

Il patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, ha ordinato presbitero oggi, alle ore 10, nella basilica cattedrale di San Marco a Venezia, don Bogumil Wasiewicz, alunno del Seminario patriarcale. Nato e cresciuto a Varsavia 29 anni fa, sesto di sette fratelli, don Bogumil Wasiewicz è arrivato a Venezia nel 2014 rispondendo alla chiamata vocazionale del Cammino neocatecumenale. “I miei genitori ne fanno parte, la fede mi è stata trasmessa da loro. Ma non mi hanno mai imposto nulla. Sono entrato nel Cammino a 13 anni per seguire più che altro i miei amici”. Queste le parole prese dall’intervista pubblicata per intero sul sito del settimanale diocesano Gente Veneta.