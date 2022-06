Corpus Domini: Bolzano-Bressanone, domani messa e processione con mons. Muser

(Foto: diocesi di Bolzano-Bressanone)

Si celebra domenica 19 giugno la solennità del Corpus Domini. In tutte le parrocchie della diocesi di Bolzano-Bressanone si celebra la solennità del Corpus Domini, la festa nella quale i cattolici testimoniano la presenza di Gesù Cristo nel sacramento dell’Eucarestia. Il vescovo Ivo Muser presiede la celebrazione bilingue alle ore 9 nel duomo di Bolzano. Dopo la santa messa, lungo le vie del centro storico si snoda la tradizionale processione con i fedeli, le associazioni ecclesiali, la banda e i vari gonfaloni. Un’ostia consacrata viene portata in processione sotto un baldacchino ed esposta alla pubblica adorazione. La suggestiva processione termina in piazza Walther con la benedizione finale.