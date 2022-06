Corpus Domini: Molfetta, domani messa e processione eucaristica nelle quattro città della diocesi

Domani, domenica 19 giugno, in occasione della solennità del Corpus Domini, nelle quattro città della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi sarà celebrata la messa a cui seguirà la processione eucaristica. A Molfetta, alle ore 18.30, si terrà la messa nella cattedrale, presieduta dal vescovo Domenico Cornacchia. Al termine seguirà la processione eucaristica, organizzata dal capitolo della cattedrale, dall’Arciconfraternita del Santissimo Sacramento e dall’Opera Pia Monte di Pietà, lungo corso Dante, via San Domenico, via San Carlo, via G. Mameli, via Roma, piazza Cappuccini, corso Margherita di Savoia, via Vittorio Emanuele, piazza Garibaldi, corso Dante. Al termine della processione, sul sagrato della cattedrale, sarà impartita la benedizione eucaristica. A Ruvo, alle ore 18.30, presso la concattedrale messa presieduta dal parroco, don Salvatore Summo, a seguire la processione eucaristica. A Giovinazzo, alle ore 19, messa nella parrocchia San Domenico, presieduta dal parroco, don Pietro Rubini, seguirà la processione per le vie della città.

A Terlizzi, alle ore 19, messa sul sagrato della parrocchia S. Maria della Stella presieduta da mons. Felice di Molfetta, vescovo emerito di Cerignola-Ascoli Satriano, a seguire la processione che si concluderà presso la concattedrale.