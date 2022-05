Donne e Chiesa: Roma, il 5 maggio si presentano un volume e il “Joint Diploma” di sei Istituzioni accademiche pontificie

“Il ruolo delle donne nella Chiesa: si aprono le vie di dialogo”. Questo il tema dell’evento in programma martedì 5 maggio, a Roma, presso la Pontificia Università Urbaniana. L’iniziativa è promossa dall’Istituto di Studi superiori sulla donna (Issd) dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum per presentare il volume “Donne e Chiesa: un laboratorio di idee” – frutto dell’edizione del Joint Diploma 2020-2021 – e della prossima Edizione del Joint Diploma in Donne e Chiesa, prevista dal 18 giugno al 2 luglio 2022.

Con inizio alle 15.30, si terrà una tavola rotonda moderata da Lucia Capuzzi, giornalista della redazione Esteri di Avvenire. Al primo panel, durante il quale verranno approfondite le tematiche legate alle istituzioni e all’attualità dell’argomento, interverranno padre Leonardo Sileo, magnifico rettore della Pontificia Università Urbaniana, padre José Enrique Oyarzún, magnifico rettore dell’Apra, Anita Cadavid, direttrice dell’Issd, Emilce Cuda, segretario della Pontificia Academia America Latina, e Sandra Mazzolini, docente del Joint Diploma. Il secondo panel sarà invece dedicato alla nuova edizione del Joint Diploma in Donne e Chiesa e vedrà la partecipazione della coordinatrice Marta Rodriguez, e di tre membri del Comitato scientifico: suor Grazia Loparco, Lorella Congiunti e padre Mario Llanos. Porterà poi la sua testimonianza padre Claudio Caruso, studente dell’Edizione 2020-2021 del Joint Diploma.

Il Joint Diploma in Donne e Chiesa è un’iniziativa condivisa tra Issd, Pontificia Università Urbaniana, Università Pontificia Salesiana, Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione “Auxilium” e l’Istituto di Teologia della Vita consacrata Claretianum. Gode anche del patrocinio della Conferenza rettori Università e Istituzioni pontificie romane (Cruipro) e dell’Academia de Lideres Catolicos.