Giovanni Paolo I: Fondazione e Gregoriana, il 13 maggio una Giornata di studi sui “sei ‘vogliamo’” di Papa Luciani e il suo Magistero alla luce delle carte d’archivio

(Foto: Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I)

Il 2022 è l’“annus mirabilis” di Giovanni Paolo I – Albino Luciani (1912-1978). La Fondazione vaticana Giovanni Paolo I, in collaborazione con il Dipartimento di Teologia dogmatica della Pontificia Università Gregoriana (Pug), promuove una Giornata di studi sul suo Magistero dal titolo: “I sei ‘vogliamo’. Il Magistero di Giovanni Paolo I alla luce delle carte d’archivio”. L’iniziativa si terrà venerdì 13 maggio, dalle ore 9 alle 19, nell’aula magna della Pontificia Università Gregoriana, in piazza della Pilotta, 4, a Roma.

“Vogliamo continuare nella prosecuzione dell’eredità del Concilio Vaticano II, le cui norme sapienti devono tuttora essere guidate a compimento, vegliando a che una spinta, generosa forse ma improvvida, non ne travisi i contenuti e i significati, e altrettanto che forze frenanti e timide non ne rallentino il magnifico impulso di rinnovamento e di vita”. “È questo il primo dei sei ‘vogliamo’ del messaggio Urbi et Orbi pronunciato da Giovanni Paolo I, all’indomani della sua elezione”, ricorda la Gregoriana, presentando l’appuntamento del 13 maggio. Secondo la Pug, “i sei ‘vogliamo’, declinati in programma di pontificato da Papa Luciani nei suoi 34 giorni al soglio di Pietro, possono far riflettere sulla stringente attualità del suo messaggio”: “Vogliamo conservare intatta la grande disciplina della Chiesa […] sia nell’esercizio delle virtù evangeliche sia nel servizio dei poveri, degli umili, degli indifesi […]. Vogliamo ricordare alla Chiesa intera che il suo primo dovere resta quello dell’evangelizzazione […]. Vogliamo continuare lo sforzo ecumenico con attenzione a tutto ciò che può favorire l’unione […]. Vogliamo proseguire con pazienza e fermezza in quel dialogo sereno e costruttivo, che il mai abbastanza compianto Paolo VI ha posto a fondamento e programma della sua azione pastorale […]. Vogliamo infine favorire tutte le iniziative lodevoli e buone che possano tutelare e incrementare la pace nel mondo turbato”.

Interverranno, tra gli altri, alla Giornata di studi p. Nuno da Silva Gonçalves, rettore della Gregoriana, card. Beniamino Stella, postulatore della causa di canonizzazione di Giovanni Paolo I, Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano e presidente della Fondazione Giovanni Paolo I, mons. Sergio Pagano, prefetto dell’Archivio apostolico vaticano. In occasione della presentazione in anteprima del documentario di Rai Vaticano su Giovanni Paolo I interverranno anche Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, e Massimo Milone, direttore di Rai Vaticano.